Человечество ожидает эпидемия слепоты из-за планшетов - исследование

Человечеству грозит глобальная эпидемия слепоты, как утверждают эксперты. Всему виной те многие часы, которые мы каждый день проводим перед экранами телевизоров и компьютеров, сообщает Мedikforum.ru.

Читайте такжеВыявлена новая опасность смартфонов - временная слепота в темнотеЭксперты предупреждают, что уже через несколько десятков лет жертвами слепоты и серьезных нарушений зрения будут практически все взрослые люди на нашей планете. С каждым годом количество времени, которое человек тратит на экраны компьютеров и телевизоров, возрастает. Этот интенсивный по уровню энергии свет, выделяющийся цифровыми экранами, вызывает невосполнимый ущерб для зрения, воздействуя на сетчатку. Именно повреждения сетчатки - светочувствительного слоя на задней части глаза - являются основной причиной потери центрального зрения.

В отчете экспертов сообщается, что особому риску нарушения зрения подвергаются миллионы детей, которые практически не отрываются от экранов в наши дни. Поэтому очень важно для родителей и их детей предпринять срочные шаги для защиты зрения. Только в США местные жители ныне используют свыше 900 миллионов девайсов. 70 миллионов находятся в распоряжении детей, и их глаза не защищены.

Испанские ученые из University Complutense of Madrid проанализировали и сравнили результаты двух предыдущих исследований. Во время первого сетчатка крыс подвергалась воздействию точно такого же излучения, которое выделяют современные жидкокристаллические экраны. При этом в одной группе грызунов использовались защитные фильтры, а во второй нет. Через три месяца у тех крыс, на которых воздействовали светом без фильтров, смертность клеток сетчатки выросла на 23%. Именно это и приводит к утрате зрения.

Читайте такжеВрачи установили, что фастфуд может привести к снижению зренияКроме этого исследование показало, что освещение от жидкокристаллических мониторов и планшетных компьютеров благотворно воздействует на выраженность генов, а также ферментов, которые обеспечивают клеточную смерть. В ходе второго исследования ученые оценили уровень света, который проникает в наши глаза в зависимости от используемых девайсов. В настоящее время эксперты рекомендуют для сохранения зрения использовать правило 20-20-20. На каждые 20 минут пользования экраном необходимо переводить глаза на 20 фунтов (6 метров) в сторону в течение 20 секунд, чтобы давать мышцам расслабляться.