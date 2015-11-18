Планшеты и смартфоны нарушают нормальный сон детей

Согласно полученным в ходе исследования данным, новые модели выпускаемых устройств имеют более контрастные, яркие и большие по площади экраны, которые излучают более синий свет, пишут Новости Израиля со ссылкой на ВВС.

Некоторые длины волн света (например, соответствующие сине-зеленому оттенку) могут нарушить обмен мелатонина, который начинает вырабатываться с наступлением темноты и помогает заснуть.

По мнению специалистов, яркие экраны отлично подходят для светлого времени суток, но не стоит злоупотеблять ими в ночное время: использование смартфонов и планшетов способно сдвинуть время засыпания на час.

Ученые отмечают, что взрослые и дети могут избежать подобного эффекта, установив на смартфон специальное приложение, фильтрующее спектр излучаемого экраном света. Помимо этого, они рекомендуют переключать гаджеты в "спящий режим".