Зеленый свет усыпляет, а синий - мешает заснуть

Исследователи из Оксфордского университета изучали, как освещение разного цвета влияет на сон. Специалисты подвергали мышей воздействию синего, фиолетового и зеленого света. Ученые знали о роли меланопсина (фотопигмента, регулирующего циркадные ритмы) в процессе сна. Поэтому они полагали, что синий свет быстро усыпит грызунов, так как длина его волны ближе всего к пику чувствительности пигмента.

Читайте такжеУченые определили самые сонные нации мираОднако, как ни странно, подопытные животные быстро засыпали под воздействием зеленого света (через 1-3 минуты). Под воздействием освещения синего и фиолетового цвета мыши засыпали через 16-19 и 5-10 минут соответственно. Таким образом, из-за синего света грызуны спали меньше, передает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Мыши - ночные животные. То есть, ночью они активны. Так, вполне вероятно, что людей освещение зеленого цвета, наоборот, заставит дольше бодрствовать. А синий свет повышает уровни "гормонов стресса". То есть, он тоже мешает заснуть. Пока ясно одно: освещение разного цвета по-разному влияет на циклы сна и бодрствования.