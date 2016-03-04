Телефоны и интернет провоцируют проблемы психики у студентов

Мобильные устройства, кажется, приносят больше вреда, чем пользы. Согласно последнему исследованию, зависимость от мобильных технологий - причина депрессии и тревожности у молодых людей, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Эти выводы специалисты сделали по итогам опроса более 300 студентов.

Опрос позволил выяснить, как часто студенты пользуются телефоном и интернетом. Также учитывалось психическое здоровье и что заставляло людей обращаться к мобильным устройствам. Оказалось, люди, которые признались в зависимости от мобильных телефонов и интернета, чаще имели более выраженные признаки депрессии и тревожности.

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