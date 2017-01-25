Иммунитет человека зависит от времени года - ученые

Группа британских и немецких ученых выяснила, что эффективность борьбы иммунитета с заболеваниями напрямую зависит от времени года, сообщают Dni24.com.

Читайте такжеПробиотики стимулируют работу иммунной системы - исследованиеВ ходе исследований специалисты установили, что в осенне-зимний период происходит кардинальное ослабление иммунитета. Из-за этого значительно повышается риск «подцепить» серьезное заболевание.

Свои выводы британские и немецкие иммунологи подтвердили масштабным экспериментом, в котором приняли участие более 16 000 добровольцев. Специалисты на протяжении нескольких лет отслеживали их состояние здоровья.

Результаты показали, что пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период. При этом возраст не играл существенной роли, болели и взрослые, и дети. Летом специалисты отмечали тенденцию к усилению иммунитета, из-за чего рост заболеваемости сокращался.

Читайте такжеГлинтвейн - горячее вино для профилактики простудыУченые не дают четкого ответа, почему в предзимний период наблюдается снижение иммунитета. Данное явление может быть связано с повсеместным похолоданием. Во всяком случае, эксперты советуют уделять больше времени своему здоровью зимой. Рекомендуется делать спортивную гимнастику, больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять здоровую пищу.