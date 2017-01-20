Увлечение садоводством может "подарить" диабет - исследования

Синтетические химические соединения, содержащиеся в инсектицидах и разных продуктах для сада, присоединяются к рецепторам, руководящим биологическими часами. По словам ученых Университета Буффало, данные соединения негативно влияют на сигнальную активность рецепторов мелатонина, что повышает риск метаболических расстройств, включая диабет, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на EurekAlert.

Читайте такжеЗеленый салат в розничной сети содержит нитраты и пестициды - исследованиеКак известно, нарушения в циркадных ритмах (биологических часах) повышают риск диабета и прочих метаболических расстройств, не говоря уже о режиме сна. Эксперты исследовали два токсических вещества - карбарил и карбофуран. Во многих развитых странах эти инсектициды запрещены, но до сих пор остаются места на Земле, где их применяют.

Читайте такжеКинза очищает воду от тяжелых металловОказалось, данные инсектициды структурно похожи на мелатонин. Поэтому они могут избирательно присоединяться к рецепторам мелатонина (MT2), влиять на гомеостаз глюкозы и секрецию инсулина. Баланс между выделением инсулина и глюкозой - весьма тонкий вопрос и имеет привязку ко времени суток. Если циркадные ритмы нарушены в течение длительного времени, риск диабета повышается, ведь баланс перестает поддерживаться.