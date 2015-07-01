Как влияет день рождения человека на его здоровье

Корреспондент BBC Future Дэвид Робсон объясняет, почему знаки зодиака не всегда врут.

Я родился в первую неделю октября, и мой гороскоп утверждает, что я должен быть справедливым и уравновешенным, мужественным, но нерешительным.

Он даже пытается описать мои внешние характеристики.

По словам одного астролога XIX века по имени Рафаэль, я - "элегантный мужчина, с круглым красивым лицом, румяный в молодости, но с заурядной внешностью и склонен к кожной сыпи, которая исказит мое лицо в старости". Я бы обиделся, если бы не знал, что Зак Эфрон (американский актер - Ред.) и Гвен Стефани (американская певица - Ред.) имеют такую же судьбу.

Вряд ли нужно говорить, что наука уже давно опровергла такие пророчества. Хотя одно психологическое исследование семидесятых годов показало, что звезды таки могут влиять на определенные черты характера, позже ученые пришли к выводу, что это объясняется исключительно силой убеждения.

Если, пока мы растем, мы постоянно слышим, что должны быть справедливыми и честными, упрямыми или страстными, то в конце концов мы так и будем вести себя. Ученые уже давно доказали, что если человек и не думал о своем гороскоп, он не будет соответствовать его пророчествам.

Действительно, подробные пророчества гороскопов редко соответствуют реальности, но доля правды в них все же есть. В течение последних нескольких лет ученые заметили, что месяц вашего рождения может предсказывать вашу судьбу.Наиболее доказанным оказалось наблюдение относительно школьников: дети, родившиеся в конце учебного года имеют несколько худшие результаты в учебе, чем их одноклассники, родившихся в начале. Хотя эта разница с годами конечно выравнивается.

Однако существуют другие, более странные закономерности.

В конце девяностых Леонид Гаврилов из Чикагского университета обнаружил, что люди, которые родились осенью, живут дольше. С тех пор он подтвердил этот вывод многими исследованиями долгожителей. Его последняя работа утверждает, что осенние дети имеют на 40% больше шансов дожить до 100 лет, чем рожденные в марте.

Открытие профессора Гаврилова встретили с недоверием и сопротивлением. "Люди, которые не знакомы с последними исследованиями в этой области, воспринимают эти выводы весьма скептически, считая, что они связаны с астрологией, - говорит профессор. - Но если мы публикуем наши доработки в серьезных научных журналах, эксперты воспринимают их очень хорошо" .

Шрирам Рамагопалан из Оксфордского университета соглашается, что эта отрасль сейчас развивается быстрыми темпами. Он подчеркивает, что ранние исследования не имели достаточной эмпирической базы, поэтому трудно быть уверенным в надежности их выводов.

Исследования последних лет предпринимались с участием десятков тысяч человек. Сам профессор Рамагопалан изучал медицинские записи почти 60 тысяч пациентов в Англии. Это позволило ему сделать выводы, что дети, рожденные зимой или весной, имеют больший риск заболеть шизофренией, депрессией или биполярным расстройством.

Согласно выводам ученых, время года, в которое вам посчастливилось родиться, влияет также на ваше зрение (зимние дети реже других имеют близорукость) и склонность к аллергиям (рожденные летом страдают иммунными реакциями значительно реже).

Правда, механизмы, стоящие за этими тенденциями, туманны.

Изменения в рационе питания и колебания инфекционных заболеваний в течение года, действительно, влияют на развитие ребенка, могут иметь долгосрочный эффект на здоровье во взрослой жизни. Даже влиять на талант к бейсболу - профессиональные бейсболисты чаще рождаются осенью, чем весной.

В течение разных сезонов вы подвергаемся воздействию различных аллергенов. Даже длина светового дня имеет значение. Что касается зрения, например, исследования показали, что периоды темноты помогают регулировать рост глазного яблока. Таким образом, длинные летние дни могут привести к чрезмерному росту глазного яблока, что вызывает потерю фокуса. В то время как зимние дети реже нуждаются в очках.

Солнечный свет также влияет на выработку витамина D. То, что дефицит этого витамина ослабляет кости и вызывает рахит, известно давно. А вот недавно ученые также обнаружили, что витамин D, который важен для развития иммунной системы, влияет на риск аллергии и на нервную систему.

"Исследования на животных показывают, что ограничение витамина D во время беременности оказывает существенное влияние на неврологические отклонения у потомства", - объясняет профессор Рамагопалан.

Следовательно, низкий уровень витамина D может влиять на развитие мозга, что объясняет более высокий уровень психических заболеваний, таких как шизофрения и депрессия, среди рожденных в зимние месяцы.

Это утверждение все еще скорее гипотеза, хотя некоторые результаты исследований из Дании доказывают ее верность. Сразу после рождения у каждого датского ребенка берут небольшой анализ крови, который хранится в сухом виде как свидетельство состояния их здоровья на момент рождения. Анализируя эти данные у рожденных в 80-е и 90-е, ученые подтвердили, что низкий уровень витамина D при рождении способствует развитию шизофрении во взрослом возрасте.

Результаты этих исследований могут волновать будущих родителей, которые сочтут, что они должны планировать дату зачатия ребенка. Но важно помнить, что здесь речь идет скорее о тенденции, чем о прямой зависимости.

К тому же, профессор Рамагопалан говорит, что мы можем и сами корректировать влияние сезонов на организм. Например, несколько повысить норму витамина D для зимних младенцев.

По крайней мере, результаты этих исследований позволяют нам лучше понять, насколько различны факторы, определяющие нашу судьбу. Очевидно, гены и воспитание - это главные факторы. Но если что-то настолько случайное, как месяц нашего рождения, может формировать наше психическое здоровье и продолжительность жизни, то какие еще факторы могут быть существенными для нашего жизненного пути?

Возможно, наша судьба и не определяется звездами, но мы только начинаем изучать многочисленные невидимые силы, которые направляют нашу жизнь с первого дня зачатия.