Активность головного мозга зависит от времени года / Фото УНИАН

В исследовании приняли участие 28 здоровых добровольцев, которые в течение каждого сезона – зимой, весной, осенью и весной – проводили в лаборатории 4,5 дня, пишет Медпортал. В этот период они были полностью лишены связи с внешним миром и проходили тесты, направленные на изучение их памяти и внимания, а также подвергались процедуре МРТ, с помощью которой исследовалась активность мозга.

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Несмотря на то, что результаты теста не зависели от сезона, активность мозга менялась в течение года. Так, например, при выполнении тестов на внимание, максимальная активность была зафиксирована в период летнего солнцестояния, а минимальная – во время зимнего солнцестояния. При проведении тестов для оценки кратковременной памяти, наибольшая активность регистрировалась осенью, а наименьшая – весной.

Ученые во главе с Жилем Вандерваллем (Gilles Vandewalle) также отметили, что другим исследовательским группам уже удалось показать зависимость экспрессии ряда генов и уровня артериального давления от времени года.