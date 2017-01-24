"Умная" игла сделает прорыв в нейрохирургии - открытие

Иглу создали австралийские специалисты. В ней есть крошечная волоконно-оптическая камера, которая помогает хирургам понять, какие сосуды во время операции находятся в опасности, и предотвратить их повреждение. Интересно, что выявляет угрозу и предупреждает врачей компьютер, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на Business Standard.

Читайте такжеЗа стресс и инфаркт отвечает один и тот же участок мозга - исследованиеЗа последние 6 месяцев ученые успели испытать иглу на 12 пациентах, перенесших нейрохирургические операции. В следующем году начнутся официальные клинические испытания. Исследователи уже ведут переговоры с рядом международных производителей медицинского оборудования. По мнению специалистов, появление нового инструмента станет настоящим прорывом в нейрохирургии.

Читайте такжеСпециалисты создали робота-хирурга для удаления катарактыКстати, недавно врачи опробовали на 25-летнем пациенте новую методику перезагрузки мозга. Мужчина находился в коме после тяжелой травмы мозга. Стимуляция производилась с помощью ультразвукового устройства, изобретенного профессором Александром Быстрицким из Университета Калифорнии.