Ученые США разрабатывают контактные линзы, отслеживающие уровень сахара в крови

Исследовательская группа из Университета Орегона (Oregon State University) занялась разработкой контактных линз для пациентов, страдающих диабетом. Линзы будут оборудованы прозрачным сенсором, который никак не будет мешать обзору. Пользователи линз смогут отказаться от регулярного измерения сахара в крови традиционными методами – сенсор сможет сделать определить уровень глюкозы в слезной жидкости, сообщает Медпортал.

Читайте такжеУченые разработали лечебные контактные линзы, заменяющие глазные каплиОсновной компонент линзы – наноструктурный транзистор из аморфного оксида галлия, индия и цинка (IGZO FET). Стоимость наноструктурного транзистора невысока, а получать его несложно – сенсоры для линз исследователи сделали с помощью коллоидной литографии и электрогидродинамической печати.

Это устройство сможет в реальном времени передавать полученную информацию к инсулиновой помпе, регулирующей поступление инсулина в кровь. Таким образом сенсор и помпа будут работать вместе как искусственная поджелудочная железа. Кроме того, сенсор будет способен самостоятельно отправлять информацию на смартфон с установленным на нем приложением – таким образом пациент получать все нужные данные об уровне сахара в течение дня.

Авторы продемонстрировали, что датчик реагировал лишь на изменение концентрации глюкозы, а добавление в раствор других компонентов на его работу не влияло.

Читайте такжеБлагодаря контактным линзам замедляется процесс потери зренияГрег Херман (Greg Herman) пояснил, что подобные сенсоры можно будет использовать и для отслеживания в слезной жидкости концентрации других веществ – например, гормонов стресса. С их помощью также можно измерять концентрацию опухолевых биомаркеров, то есть использовать для диагностики рака.