В Австралии создана электронная таблетка, которая следит за здоровьем желудка

В Австралии разработана электронная таблетка, которая позволит следить за здоровьем желудка.Устройство было создано учеными из Королевского технологического института Мельбурна (RIMT) под руководством Куруша Калантар-заде (Kourosh Kalantar-zadeh), сообщает Медпортал.

Таблетка способна анализировать кишечные газы, состав которых меняется при развитии таких заболеваний как, например, колоректальный рак, синдром раздраженного кишечника или болезнь Крона. Результаты анализа устройство отправляет на смартфон, на котором необходимо установить специальное приложение.

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Авторы уже протестировали электронную таблетку на свиньях, изучая влияние диеты с высоким и низким содержанием клетчатки на состав кишечных газов. Эти животные были выбраны для эксперимента, так как их пищеварительная система во многом сходна с человеческой. Оказалось, что низкое потребление клетчатки увеличивает продукцию кислорода в малом кишечнике 4 раза, по сравнению с диетой с высоким содержанием клетчатки.

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