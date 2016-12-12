Японские ученые разработали систему "меток" для людей с деменцией

Одна из серьезных опасностей, с которой сталкиваются больные деменцией люди — это опасность потеряться. Проблемы с памятью могут привести к тому, что мужчина или женщина могут оказаться вдали от дома и не помнить при этом ни своего адреса, ни пути домой, ни телефонов родственников, ни даже имени — а в это время их родные и близкие сбиваются с ног в поисках. В Японии предложили решение этой проблемы, и представители властей уже отозвались о нем в положительном ключе, сообщает Медпортал.

В Ируме (Iruma), городе рядом с Токио, организация разработала новую систему «меток» для людей, которые с большой вероятностью могут забыть после выхода из дома, куда им нужно вернуться. Такие потери памяти могут быть обусловлены болезнью Альцгеймера или другим видом деменции. Ранее родственникам предлагалось прикреплять на одежду и обувь пациентов наклейки с именем и адресом, однако существовала вероятность того, что больные не наденут нужный предмет одежды, выходя за хлебом или выбросить мусор.

Читайте такжеПоздняя вторая беременность женщины улучшает работу ее мозга - исследованиеНовая система основана на QR-кодах, которые размещаются на ногтях. Небольшая наклейка содержит всю необходимую информацию о носителе — уникальный идентификационный номер, адрес, телефон. Размер водонепроницаемого квадратного стикера — 1х1 см, держится такая наклейка до 2 недель. Размещать ее можно не только на руках, но и на ногах — чтобы она не сразу бросалась в глаза. Полиция, воспользовавшись сканером, сможет получить все данные для того, чтобы связаться с родственниками пациента. Платить за получение наклейки не придется — сервис бесплатен.

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