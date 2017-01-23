Учёные создали альтернативу уколам ботокса

Учеными была создана некая альтернатива процедуре ботокса. Теперь болезненных уколов поможет избежать устройство, которое установят на очках, сообщает Dni24.com.

Читайте такжеБотокс влияет на способность сочувствовать и понимать эмоции собеседника - исследованиеНа данный момент специалисты из Оксфорда начали работу над усовершенствованием прибора называющегося Pressop, он способен заменить процедуру ботокса. Ученые сообщают, что изобретение можно прикреплять на очки и благодаря его особенностям, устройство оказывает давление на височную долю, блокируя нервные импульсы. Лечение ботоксом составляет курс из 20 уколов, а их эффективность наступает через две недели, а новинка начинает действовать с момента применения.

Читайте такжеБотокс начали назначать пациентам с аритмиейПо словам главы исследовательской группы, основой для разработки стала идея создания устройства, прикрепляющееся на очки. Специалисты утверждают, что во время проверки, заменяющего ботокс устройства, участники эксперимента сообщили, что почувствовали лёгкость от симптомов заболевания, для лечения которого он предназначен. Также ученые сообщили, что несколько людей отказались от инъекций.