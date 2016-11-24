Очки Google Glass снижают скорость реакции мозга - ученые

В ноябрьском выпуске журнала Cognitive Research: Principles and Implications опубликованы результаты исследования, проведенного под руководством психологов из университета Флориды, сообщает Newsru.co.il. Ученые обнаружили, что многозадачность, необходимая для обработки легкодоступной информации, появляющейся на дисплее устройств типа Google Glass, может увеличивать время отклика мозга.

Читайте такжеСосредоточение на экране смартфона временно "отключает" слух - учёныеВ течение трех лет ученые исследовали 363 студента-психолога, которым предлагалось решить когнитивную задачу на компьютере, надев Google Glass (очки с маленьким экраном над правым глазом пользователя). Одной из групп испытуемых, помимо основного задания, была дана инструкция игнорировать информацию с гаджета, второй группе предлагалось ее запомнить. Третья группа выполняла задание на компьютере без электронных очков. Во всех экспериментах студентам из обеих групп с Google Glass потребовалось больше времени на основное задание, чем тем, кто не надевал очки.

Психологи предполагают, что причиной таких результатов может быть естественная склонность человека обрабатывать язык, и два зрительных стимула – основное задание и вторичная информация с Google Glass – конкурировали за возможность визуальной обработки мозгом, что снизило скорость работы.

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