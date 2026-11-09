Можно спутать с похмельем: неочевидные признаки инсульта у людей до 55 лет

Медики объяснили, на какие неочевидные признаки следует обращать внимание и как снизить риск развития опасного состояния.

Инсульт все чаще поражает молодых людей, в частности тех, кому еще не исполнилось 55 лет. При этом опасные симптомы нередко остаются незамеченными, поскольку их путают с мигренью, похмельем, усталостью или проблемами с внутренним ухом. Опрос Ассоциации по борьбе с инсультом показал, что четверть людей в возрасте до 60 лет, перенесших инсульт, сначала получили неверный диагноз, пишет The Independent.

Инсульт традиционно считается заболеванием пожилых людей. Однако статистика свидетельствует об изменении этой тенденции: пока количество случаев среди старших возрастных групп снижается, среди молодых людей оно растет.

В Англии заболеваемость инсультом среди людей в возрасте от 35 до 54 лет в период с 2001 по 2010 год увеличивалась примерно на 2% ежегодно. В Оксфордшире показатели среди людей до 55 лет в 2010–2018 годах были примерно на 90 % выше, чем в 1981–1986 годах.

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Аналогичная тенденция наблюдается в США. Там количество инсультов среди людей в возрасте от 20 до 54 лет выросло с 34 до 62 случаев на 100 тысяч человек в год в период с 1993/1994 по 2020 год.

В 2021 году в мире инсульт перенесли почти 2,8 млн человек в возрасте до 55 лет. Почти 90 % из них проживали в странах с низким и средним уровнем дохода.

Какие факторы повышают риск инсульта до 55 лет

Международное исследование выявило десять изменяемых факторов риска. В совокупности они объясняют около 92% случаев инсульта среди людей в возрасте до 55 лет.

Среди основных причин:

высокое артериальное давление;

недостаточная физическая активность;

повышенный уровень холестерина;

нездоровое питание;

ожирение;

курение;

заболевания сердца;

диабет;

употребление алкоголя;

стресс и другие психосоциальные факторы.

Наибольшую опасность представляет высокое артериальное давление: с ним связана почти половина инсультов у молодых людей. Отсутствие регулярных физических упражнений было фактором риска более чем в трети случаев.

Британское исследование с участием 1765 пациентов в возрасте от 18 до 49 лет, госпитализированных из-за инсульта, показало, что у 42% из них было повышенное артериальное давление, у 24% – высокий уровень холестерина, 23% курили, а 14% страдали диабетом.

В то же время примерно у половины инсультов у молодых людей, вызванных образованием тромбов, не было четко установленной причины.

Головокружение, головная боль и проблемы со зрением могут быть признаками инсульта

Одна из самых больших опасностей заключается в том, что молодые люди не всегда распознают симптомы инсульта.

По данным крупного американского исследования, люди в возрасте от 18 до 44 лет чаще всего среди всех возрастных групп получали ошибочное решение о выписке из отделений неотложной помощи после перенесённого инсульта. В частности, они обращались с жалобами на головокружение или головную боль.

Типичные признаки инсульта – опущение одной половины лица, слабость в руке и нарушение речи. Однако у молодых людей симптомы могут быть другими.

Особенно это касается инсультов в задней части мозга, которые влияют на равновесие и зрение. В таких случаях могут возникать:

внезапные проблемы с равновесием;

нарушения зрения;

сильная головная боль;

боль в шее;

головокружение.

Эти симптомы люди нередко списывают на мигрень, переутомление, похмелье или заболевание внутреннего уха. Из-за этого они могут откладывать обращение за медицинской помощью.

Важно, что даже если симптомы быстро исчезают, это не означает, что опасность миновала. Нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Почему при инсульте нельзя медлить с лечением

Время имеет решающее значение для спасения человека и его дальнейшего восстановления.

Лечение препаратами для растворения тромбов обычно необходимо начать в течение 4,5 часов после появления первых симптомов. Чем раньше пациент получит помощь, тем лучше могут быть результаты лечения.

Поэтому не стоит ждать, пока головокружение, головная боль или проблемы со зрением пройдут сами по себе. Даже временное исчезновение симптомов требует неотложной медицинской оценки.

Как снизить риск инсульта в молодом возрасте

Большинство факторов риска инсульта у молодых людей можно контролировать. Прежде всего специалисты советуют регулярно проверять артериальное давление, ведь его повышение обычно не сопровождается заметными симптомами.

Также важно контролировать уровень холестерина и проходить обследование на диабет, особенно при наличии избыточного веса или семейной истории сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди других рекомендаций:

отказаться от курения;

избегать рекреационных наркотиков;

ограничить употребление алкоголя до 14 единиц в неделю;

употреблять не более 6 г соли в день;

включить в рацион больше клетчатки;

уделять не менее 150 минут в неделю умеренной физической активности, например быстрой ходьбе или езде на велосипеде.

Особое внимание следует уделять длительному стрессу и чрезмерной рабочей нагрузке, которые также связывают с повышенным риском инсульта.

Новости здоровья – самое важное

Ранее ученые обнаружили возможный признак, который может сигнализировать о повышенном риске инфаркта и инсульта. Речь идет о ксантелазме – желтоватых пятнах или бляшках, появляющихся вокруг глаз, чаще всего на веках.

Ксантелазма возникает, когда иммунные клетки, в частности макрофаги, накапливают избыточное количество холестерина и других жиров. Это состояние часто связано с повышенным уровнем холестерина в крови, хотя это бывает не всегда.

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