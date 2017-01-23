Китай установил рекорд по рождаемости детей за последнее тысячелетие
14:12, 23 января 2017Зарубежные новости
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В 2016 году в Китае родились почти 18 миллионов младенцев. Такого прироста населения Поднебесная не знала с самого начала тысячелетия.
Иллюстрация / REUTERS
Почти 18 миллионов младенцев родились в прошлом году в Китае, говорится в сюжете ТСН на 1+1. Такого прироста населения Поднебесная не знала с самого начала тысячелетия.
Читайте такжеНаселение Земли превысило 7,4 млрд человек - ООНБэби-бум стал результатом отмены политики "одна семья - один ребенок". Ранее Китай пытался сдержать прирост населения, и за второго родившегося ребенка семью ждал штраф и другие санкции.
Впоследствии население страны начало стремительно стареть, а трудоспособных мужчин и женщин становилось все меньше. Поэтому китайцам разрешили не сдерживать себя в желании к продолжению рода.
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