В Украине проживает 42 млн 635 тысяч человек – Госстат

В январе-сентябре текущего года, по данным Госстата, в Украине родилось 299 497 детей, в то время как за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 311 775 детей.

За 9 месяцев было зафиксировано естественное сокращение населения на 132 426 человек, тогда как за январь-сентябрь 2015 года население сократилось на 136 234 человека.

В то же время, число иммигрантов в январе-сентябре текущего года превысило количество эмигрантов на 7 тыс. человек, за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 7,4 тыс. человек.

В Госстате отмечают, что остается существенным превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших – 69 новорожденных.

Все данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2015 года составляла 42 млн 760,5 тыс. человек, что на 168,8 тыс. человек меньше, чем было на конец 2014 года.

Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку один раз в 5-10 лет. Данные старше 10 лет, по оценкам экспертов ООН, содержат слишком много накопленных ошибок и не могут считаться релевантными.

В сентябре 2016 года правительство инициировало создание межведомственной группы для оценки численности и поло-возрастного состава населения Украины и прогнозирования демографического развития страны.