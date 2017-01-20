Высокие дозы витамина Е борятся с нарушениями обмена веществ - исследование

Людям с метаболическим синдромом нужно значительно больше витамина Е, чем остальным. Этот витамин является антиоксидантом и важен для защиты клеток, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на Xinhua.

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И, по словам ученых, людям с данным синдромом нужно на 30-50% больше витамина Е. Дело в том, что у лиц с синдромом в принципе снижена биологическая доступность витамина Е в организме. Плюс, в телах этих людей отмечается повышенный уровень окислительного и воспалительного стресса.

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