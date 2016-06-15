"Гормон сна" помогает бороться с раком груди - новое исследование
Среди женщин рак груди встречается чаще остальных заболеваний онкологического профиля.
Новое исследование, проведенное учеными из Табризского университета медицинских наук (Tabriz University of Medical Sciences), еще раз доказало однозначную связь между приемом гормона мелатонина и результативностью лечения онкологических заболеваний груди, сообщают МедНовости. В 2014 году уже писали о пользе ночной темноты для терапии этого вида рака — тогда научная группа из США впервые обнаружила, что мелатонин препятствует делению раковых клеток. Сейчас исследователи из Ирана продвинулись дальше по пути изучения положительного эффекта мелатонина в сочетании с наиболее часто использующимся при раке груди препаратом — тамоксифеном.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) США, среди женщин рак груди встречается чаще остальных заболеваний онкологического профиля. Тамоксифен, который в таких случаях назначают чаще всего, имеет ряд побочных эффектов от легочной эмболии до проблем со зрением и развития рака матки, кроме того, со временем раковые клетки могут перестать реагировать на препарат.
Читайте такжеОбилие овощей в рационе - эффективная профилактика рака грудиСотрудники Табризского университета медицинских наук вели научную работу в двух направлениях, изучая, каким образом можно уменьшить вероятность возникновения побочных эффектов и / или риск развития устойчивости к тамоксифену. Поскольку ранее опубликованные исследования показали, что мелатонин помогает убивать зараженные клетки, ученые решили продолжить дело своих коллег. Доктор Нассер Самади (Dr. Nasser Samadi), один из авторов работы, прокомментировал: «Мы попытались решить обе проблемы сразу, поместив мелатонин в наноструктуры, чтобы они помогли действующему химиотерапевтическому веществу убить большее количество больных клеток. Таким образом, снижается необходимая для терапии доза тамоксифена, а значит, и побочные эффекты будут слабее».
Читайте такжеУ женщин более сложный мозг, поэтому им нужно больше сна - ученыеИсследователи протестировали эффективность мелатонина как дополнения к тамоксифену. Для этого, зная, что мелатонин нестабилен и быстро разрушается, они разработали специальные наночастицы — наноструктурные переносчики липидов, NLC. С помощью этих частиц ученые добились того, что мелатонин высвобождался постепенно — это означает, что терапия воздействовала на пораженные раком клетки в течение длительного времени, когда принимать повторно гормон не требовалось. Научная группа также выяснила, что «медленный» мелатонин был более действенным и лучше боролся с заболеванием, чем «быстрый». Затем ученые проверили, не токсичны ли их наночастицы, и получили вдохновивший их ответ: частицы не нанесли окружающей среде никакого вреда.
Исследование пока еще находится на ранней стадии. Сотрудники университета планируют провести тесты наночастиц на раковых клетках других видов, только после этого перейти к опытам на животных и, в конце концов, к клиническим испытаниям.
Читайте такжеПищевой пластик способен привести к развитию рака грудиКак ранее сообщал УНИАН, довольно распространенное соединение бисфенол-А (BPA) из пластика может повлиять на грудную железу еще на стадии ее внутриутробного развития. А это создаст предрасположенность к раку груди. Бисфенол-А (BPA) - элемент, сильно влияющий на эндокринную систему. Он легко попадает в еду из пластиковой тары и бутылок для воды.