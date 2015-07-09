У каждого человека - сугубо свои биологические "часы"

Все люди стареют по-разному. Это показало исследование людей, родившихся в промежутке года друг от друга. И некоторые из них в свои 38 имели организм стариков, передает meddaily.ru со ссылкой на BBC. Ученые попытались понять, какова индивидуальная скорость старения. Для этого они пронаблюдали за 954 добровольцами из одного города. Все они родились в 1972-73 годах.

Внимание экспертов привлекли 18 разных аспектов старения. Они сравнивались у добровольцев, когда тем было 26, 32 и 38 лет. Оказалось, в 38 лет фактический возраст людей разнился от отметки "за 25" до "почти 60". Профессор Терри Моффитт из Университета Дьюка подчеркивает: некоторые люди вообще прекращали стареть на время исследования. А у некоторых темпы старения равнялись 3 года за год.

Не удивительно, что люди с более высоким темпом старения хуже справлялись с тестами на работу мозга и слабее сжимали руку (показатель состояния здоровья). Согласно статистике, у большинства добровольцев биологический возраст был в пределах нескольких лет по отношению к фактическому. Однако можно констатировать: выход на пенсию должен у каждого человека происходить в свое время.