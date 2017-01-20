Сплетничание повышает у женщин уровень гормона семейного счастья - ученые

Женщинам нравится сплетничать и обмениваться секретами, поскольку это повышает в их крови уровень гормона семейного счастья — окситоцина, пишут РИА Новости со ссылкой на журнал Psychoneuroendocrinology.

Читайте также"Гормон любви" действует так же, как алкоголь"Я работаю психиатром и заметила, что каждый раз, когда мои коллеги и я обменивались сплетнями, мы чувствовали себя более сплоченными. Я начала задумываться о том, что именно нас объединяет, и существуют ли некие биохимические причины для этого чувства близости", — рассказывает Наташа Брондино (Natascia Brondino) из университета Павии (Италия), чьи слова цитирует издание VICE.

Для проверки своей гипотезы Брондино и ее единомышленницы собрали группу из примерно двух дюжин студенток университета Павии, входивших в так называемое сестричество, типичное для западных университетов объединение студентов одного пола, и поэтому хорошо знакомых друг другу.

Разбив их на случайные группы, ученые предложили принять участие в "ничего не значащем" контрольном испытании, заставив ждать некоторое время перед началом опытов. В каждой группе присутствовали незнакомые студентки, а также актриса, которая рассказывала девушкам сплетни о беременности одной из их "сестер", не участвовавшей в опытах, или же просто завязывала эмоциональный разговор о своей "травме", мешавшей заниматься спортом.

Читайте такжеКрасное вино восстанавливает гормональный баланс - исследованиеПосле того как время ожидания заканчивалось и эксперимент "начинался", ученые собирали пробы слюны и просили студенток заполнить ничего не значащую анкету, не игравшую роль в опытах Брондино и ее коллег. На следующий день ученые проводили нейтральную беседу с каждой участницей эксперимента, интересуясь их возрастом и другими пустяковыми вещами.

Как рассказывает Брондино, она подозревала, что тяга женщин к сплетням может быть обусловлена двумя гормонами – окситоцином, гормоном семейного счастья и социальной близости, и кортизолом – гормоном стресса. Уровень первого, как предположили психологи, может повышаться во время обмена сплетнями, а второго – понижаться.

Анализ проб слюны показал, что сплетни действительно повышают уровень окситоцина, но фактически не влияют на содержание в крови кортизола – его уровень снижался во время всех разговоров с "сестрами" или учеными, а не только при обмене последними новостями кампуса.

Кроме того, на уровень окситоцина не влияло отношение участниц опытов к сплетням, в том числе зависть, восхищение или отвращение, а только сам факт того, что им рассказывают чьи-то секреты и тайны. Соответственно, был сделан вывод, что сплетни и кружки любителей чужих секретов возникают именно из-за действия окситоцина.

Как предполагают Брондино и ее коллеги, подобная биохимическая природа обсуждения сплетен говорит о том, что эта особенность поведения играла важную роль в эволюции человека в прошлом, и, вероятно, продолжает это делать сегодня. По мнению ученых, удовольствие от общения и обмена секретами помогало нашим предкам устанавливать неформальные правила жизни в больших группах, оценивать репутацию и поддерживать доверие между собой.