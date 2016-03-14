"Гормон любви" заставляет мужчин сопереживать женщинам

Исследователи из Университета Хайфы хотели выяснить, страдает ли у мужчин с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) способность к сопереживанию. Также они пытались понять, может ли введенная интраназально доза окситоцина - "гормона любви" - повысить уровень эмпатии, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

В исследовании приняли участие 32 человека с ПТСР и 30 здоровых людей. Участников разделили на две группы. Они получали окситоцин или плацебо. Исследование показало: добровольцы с ПТСР были менее разговорчивыми и меньше сопереживали другим по сравнению с контрольной группой. Всего одной дозы окситоцина оказалось достаточно, чтобы повысить уровень эмпатии к женщинам у участников и из экспериментальной, и из контрольной группы.

Однако сочувствие к мужчинам "гормон любви" у добровольцев не пробуждал. Ученые предполагают: окситоцин поможет парам справиться с проблемами в отношениях и повысит качество брака. Особенно эффективен он будет в тех случаях, когда мужчина страдает от ПТСР.