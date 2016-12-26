Беременным женщинам следует избегать косметических средств - исследование

Как отмечает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, в дезодорантах, губной помаде и духах можно найти бисфенол-S. А данное соединение не дает женщине адекватно подстроиться к нуждам ребенка. То есть соединение негативно влияет на поведение матери.

Читайте такжеБеременность изменяет структуру мозга женщины - ученыеУниверситет Массачусетса провел эксперимент на мышах. Так, низкий уровень воздействия бисфенола-S приводил к тому, что из-за неадекватного поведения матерей 10% мышат погибали. Причем, некоторые матери-мыши просто не следили за потомством, а некоторые - убивали мышат. Сами матери демонстрировали признаки гиперактивности, компульсивного поведения, острого стрессового ответа.

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