"Гормон объятий" повышает мужскую силу

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что окситоцин, который еще называют "гормоном объятий", может в значительной степени улучшить половую функцию мужчины, причем эффект гормона тот же, что и у известного препарата для повышения мужской потенции Viagra. Воодушевившись своим открытием, специалисты создали на основе окситоцина средство в виде назального спрея, который, по их сведениям, обладает "фантастическим действием", пишет toneto.net.

Окситоцин – это гормон, вырабатываемый естественным образом в организмах, как мужчин, так и женщин. Он ответственен за уверенность, половое влечение и доверие. Дополнительные дозы этого гормона попадают в кровь женщин во время родов, а также в период лактации. А мужчин гормон окситоцин делает более чуткими по отношению к эмоциям и чувствам окружающих.

Тем не менее, только недавно калифорнийские ученые открыли к своему удивлению поразительный эффект, оказываемый гормоном на потенцию. При использовании назального спрея с содержанием окситоцина, либидо значительно увеличится. Кроме того, качество и степень удовлетворенности от полового контакта повысится, как отмечают специалисты.