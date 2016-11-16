За 40 лет количество людей с повышенным артериальным давлением увеличилось во всем мире - ученые

Причем, если раньше это заболевание было распространено среди обеспеченных людей, то теперь, повышенное давление все чаще регистрируется в бедных слоях населения, пришет The Lancet.

Читайте такжеПринятая норма артериального давления завышена - ученыеВ рамках работы были изучены данные об артериальном давлении жителей 200 стран, собранные с 1975 по 2015 год. Всего авторы исследования проанализировали информацию из 1479 работ, в которых принимали участие 19,1 млн человек. Повышенным считалось давление выше 140 на 90 мм. рт. ст.

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Наибольший прирост пациентов с диагностированным повышенным артериальным давлением был зарегистрирован в азиатских и африканских (Эфиопия и Малави) странах с низким и средним уровнями дохода. При этом в развитых странах, таких как Австралия, Канала, Германия, Швеция и Япония, показатели распространенности данного заболевания наоборот сократились. По-прежнему повышенное артериальное давление остается серьезной проблемой в центральной и восточной Европе, особенно в Словении, Литве, Латвии, Хорватии и Венгрии.