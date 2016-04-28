Дефицит витамина Е может привести к неврологическим отклонениям

Если в рационе не хватает витамина Е, то это может привести к неврологическим отклонениям, физиологическим отклонениям у развивающихся эмбрионов и даже к смерти, передает meddaily.ru со ссылкой на Xinhua. Все это доказали исследования с рыбками данио. Ученые считают: причина в том, что витамин Е перестает поддерживать концентрацию докозагексаеновой кислоты. Это одна из самых важных омега-3 жирных кислот. Она критически важна для развития мозга и клеток.

Читайте такжеБеременным женщинам рекомендуют употреблять пищу, богатую витамином DПри дефиците витамина Е эмбрионы имели серьезные физические аномалии уже через два дня после оплодотворения, а также на 82% меньше реагировали на световой раздражитель. Многие вообще умерли в пределах пяти дней. Докозагексаеновая кислота в развивающемся эмбрионе важна для сигнальной активности клеток и развития клеточных мембран. А витамин Е не дает снижаться уровню кислоты в эмбрионе.

Читайте такжеЧем опасна передозировка витамином А Ранее сниженный уровень докозагексаеновой кислоты уже связывался с ослаблением памяти, со сниженным интеллектом. А у беременных женщин с дефицитом витамина Е, показало наблюдение в Бангладеш, часто происходили выкидыши. Ученые рассказывают: в день норма потребления витамина Е должна составлять 15 миллиграммов для взрослого человека.