Эмульгаторы и загустители провоцируют набор веса

Различные пищевые добавки часто используются в качестве загустителей и стабилизаторов в обработанных продуктах. И, оказывается, они нарушают работу микрофлоры, вызывая различные проблемы со здоровьем. Был проведен эксперимент Университетом Джорджии: мышам давали две популярные добавки (эмульгаторы). В итоге животные набрали вес, у них повысился сахар и появились проблемы с желудочно-кишечным трактом, отмечает meddaily.ru со ссылкой на Live Science.

Эмульгаторы спровоцировали незначительное воспаление и метаболический синдром. Видимо, добавки наносили вред, провоцируя рост опасных бактерий. Обычно эмульгаторы работают как загустители, в частности, в мороженом. О том, что пищевые добавки меняют микрофлору, уже было известно. Например, это под силу карбоксиметилцеллюлозе (тоже эмульгатор).

Итак, мышам давали или 1%-ю карбоксиметилцеллюлозу или 1%-й полисорбат 80. Именно в такой концентрации соединения обычно содержатся в продуктах питания. В итоге спустя непродолжительное время здоровые грызуны стали больше есть, полнеть. Сахар в их крови подскочил, и вообще наблюдались симптомы метаболического синдрома. А в кишечнике были признаки воспаления.

Также добавки давали другой группе мышей, предрасположенной к колиту и воспалительному заболеванию кишечника. У нее добавки сильно ухудшали состояние. Более детальный анализ защитной слизи в кишечнике показал: добавки приводили к росту бактерий, обитающих внутри слизи, близко к самим тканям кишечника. В итоге эти бактерии начинали переваривать слизь. Подобные процессы, видимо, происходят и в организме людей.