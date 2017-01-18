Ученые будут изучать смайлы в соцсетях для раскрытия личности пользователей

Британские социологи предлагают серьезно изучать смайлики, эмодзи, мемы и прочие средства "невербальной коммуникации" в глобальной сети, чтобы научиться определять черты характера авторов сообщений, говорится в статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Sciences, сообщают РИА Новости.

"Мы используем эмодзи в основном в качестве виртуальных аналогов различных жестов для подчеркивания эмоций. Характерные особенности того, как мы жестикулируем в реальном мире, часто связаны с особенностями нашего характера. Смайлы, как мы считаем, работают похожим образом, о чем говорят различия в том, как и почему мы их используем", — заявила Линда Кай (Linda Kaye) из университета Эдж-Хилл в Ормскирке (Великобритания).

Читайте такжеСоцсети помогут выявить психические расстройства - исследованиеПервые смайлы, как сегодня считают историки, появились более 30 лет назад фактически вместе с появлением первых сложных компьютерных сетей в Соединенных Штатах. Сегодня смайлами, эмодзи и интернет-мемами осознанно пользуется примерно 90% пользователей сети, некоторые употребляют их, не понимая, о чем идет речь.

Бурное развитие социальных сетей в последние годы натолкнуло ученых на мысль изучить, какую роль в виртуальном общении играют смайлы и прочие средства "невербальной коммуникации".

Дополнительным плюсом является то, что в интернете, в отличие от реальной жизни, все разговоры и диалоги записываются. Благодаря этому социологи и психологи, при содействии владельцев соцсетей и поисковых систем, могут получить доступ к практически неисчерпаемому массиву данных о поведении людей, которые не думают о том, что за ними кто-то наблюдает.

Читайте также"Раздвоение" личности ученые назвали главной опасностью социальных сетейНесмотря на обилие информации, почти никто ее не изучает, так как большинство психологов не считает эмодзи и смайлы полноценными аналогами эмоций и жестов. Кай отмечает, что это ошибочное мнение, оно уже было опровергнуто серьезными социологическими и психологическими интернет-исследованиями.

К примеру, наблюдения за активностью мозга во время использования смайлов в сети и жестов в реальном мире показали, что в голове человека активны одни и те же области при употреблении этих символов и жестикуляции руками или лицом. Другие исследования выявили, что люди используют смайлы, чтобы снизить многозначность своих сообщений в сети и помочь собеседнику правильно понять их смысл. Кроме того, многие люди часто начинают судить об окружающих по их смайлам и часто ошибаются, как и в случае с жестами и мимикой лица.

"Многие черты личности, к примеру умение соглашаться с окружающими, очень хорошо отражаются в манере использования смайлов и эмодзи. С другой стороны, люди часто судят о других по тому, как они используют эмодзи, и эти суждения не всегда бывают истинными. Нам нужно понимать, как эти выводы могут отличаться в разных контекстах и для разных людей, к примеру в семье или на работе", — продолжает Кай.

Интенсивность и популярность онлайн-коммуникаций будет только расти, поэтому Кай и ее единомышленницы предлагают начать серьезно исследовать "смайл-культуру", чтобы понимать, как люди выражают свои эмоции. Эта информация можно использовать для идентификации личности, поиска психических проблем и других целей. Фактически, как заключают ученые, необходимо создать новую научную дисциплину – киберпсихологию.