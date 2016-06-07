Открылась третья в мире клиника по лечению "зависимости от фейсбука"

В Алжире открылась первая в Африке частная клинка, где пациентам предложат вылечиться от «фейсбук-зависимости». Подобное заведение – третье в мире, ранее такие клиники уже открылись в Китае и Южной Корее, сообщает Медпортал.

Читайте такжеИнтернет может провоцировать развитие гипертонии у молодых людейРуководитель клиники Рауф Богафа (Raouf Boqafa) объясняет, что в клинике работают специалисты, которые ранее специализировались на лечении наркотической и алкогольной зависимости, а также помогали пациентам отказаться от курения. Он объясняет, что зависимость от фейсбука и социальных сетей может оказаться не менее серьезной, чем наркомания и алкоголизм. Для того, чтобы вылечить людей, врачи разработали специальную программу, которая поможет пользователям сетей начать жить в настоящем мире, а не в виртуальном.

Читайте такжеИнтернет вызывает эмоциональное выгораниеВпрочем, совсем отказаться от соцсетей наверно не получится. Недавно исследователи из Университета Джонса Хопкинса опросили пациентов, пытаясь выяснить, как бы больные хотели общаться с врачами. Оказалось, что больше половины опрошенных оказались заинтересованы в том, чтобы использоваться для общения с медиками социальные сети или электронную почту. А вот многие врачи, правда, сочли такой способ взаимодействия с пациентом неприемлимым.

Как ранее сообщал УНИАН, интернет провоцируют проблемы психики у студентов. Люди, которые признались в зависимости от интернета, чаще имели более выраженные признаки депрессии и тревожности. Однако ученые не выявили связи между использованием интернета и негативным психическим статусом, если человек обращался к технологиям нечасто, просто чтобы победить скуку.