Google запускает новый сервис "Поиск по симптомам"

Сейчас, если вы вводите в строку поиска какой-то связанный со здоровьем вопрос, то, скорее всего, получите в выдаче большое количество мало связанных с вашим возможным заболеванием ответов, многие из которых могут вас напугать или направить по неверному пути, пишет Медпортал. Врачи к подобному самолечению тоже относятся негативно. В Google сообщили, что новые инструменты лишены подобных проблем.

Читайте такжеGoogle предоставит пользователям достоверную базу медицинских знаний

Новый сервис называется «Поиск симптомов», он создан компанией в партнерстве с Гарвардской медицинской школой (Harvard Medical School) и клиникой Мейо (Mayo Clinic, один из самых крупных частных медицинских центров в мире). На запросы, подобные «болит голова», «неприятные ощущения в животе», «сыпь на коже» будет выводиться некоторое количество (около 6) карточек с описаниями самых распространенных недомоганий, имеющих такой симптом. Под карточками будут также располагаться ссылки, которые были раньше представлены в выдаче. На карточках, кроме описания заболевания, будет представлена информация о том, как его лечить, если это лечение возможно в домашних условиях. Если проблема серьезная — карточка порекомендует немедленно отправиться к врачу.

Вероника Пинчин (Veronica Pinchin), продакт-менеджер команды, занимающейся разработкой поискового движка, прокомментировала, что до появления нового инструмента необходимо было знать точное название заболевания для того, чтобы получить нужную информацию медицинского характера. Она добавила, что около 1% запросов по всему миру так или иначе связаны со здоровьем, поэтому в Google подготовили миллионы карточек для миллионов возможных комбинаций симптомов. Это не значит, по ее словам, что для каждого пользователя найдется нужный ему ответ, так как это все же алгоритм, компьютерная программа — но разработчики планируют совершенствовать поиск.

Читайте такжеGoogle запустил сервис для планирования отпуска

Доктор Сет Мартин (Seth Martin), практикующий кардиолог и доцент Школы медицины Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University School of Medicine) одобрил инициативу компании, заявив, что нередки случаи, когда люди приходят на прием к врачу, вооружившись найденной в интернете информацией, которая, как выясняется, не имеет никакого отношения к их заболеванию. Довольно сложно, продолжает профессор Мартин, объяснить людям, что с ними на самом деле происходит. Интернет полон неточной медицинской информации, резюмирует врач, и пациенты часто бегут на прием к врачу тогда, когда это совсем не нужно.

Новый поиск пока будет доступен только на английском языке и только в приложениях Google, разработанных под iOs и Android. В будущем авторы нового инструмента будут добавлять новые языки и платформы. Вероника Пинчин добавляет, что «Поиск симптомов» не заменит врача, но, возможно, поможет при диалоге пациента и медика. Оптимальным решением, по ее мнению, будет для пациента сделать скриншот карточек, полученных им при поиске, и уже с этим идти в клинику.