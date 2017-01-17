Первенцы склонны к гипертонии и ожирению - исследование

Сотрудники Техасского университета проанализировали данные около 400 000 норвежцев почти за четверть века. Они обнаружили: первенцы сталкивались с некоторыми проблемами со здоровьем чаще, чем люди, которые не были старшими детьми в семье. Возможно, дело в стрессе, который испытывают первенцы из-за чувства, что они должны добиться успеха в учебе и карьере, сообщает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеГрудное вскармливание делает ребенка менее привередливым в еде - исследованиеИсследователи установили: по сравнению с пятым ребенком в семье первенцы страдали от гипертонии на 5% чаще, а от ожирения - на 7% чаще. У вторых детей в семье риск гипертонии оказался на 3% ниже, наличия избыточного веса - на 4% ниже, а ожирения - на 2% ниже, чем у первенцев. Кроме того, у первенцев были повышены уровни триглицеридов в крови по сравнению со вторым и третьим ребенком в семье.

Читайте такжеУчёные установили, что грудное молоко - это природный антибиотикОднако первенцы оказались на 0,32 сантиметра выше каждого последующего ребенка в семье. Кроме того, они реже курили каждый день по сравнению с пятым ребенком в семье. Также первенцы чаще считали состояние своего физического и психического здоровья хорошим. И они на 9% чаще пятого ребенка в семье были счастливы.