Загрязнение воздуха приводит к гипертонии

Воздействие загрязнителей воздуха (выхлопных газов автомобилей, грязи и пыли) существенно увеличивает риск развития гипертонии. К такому выводу пришли специалисты из Китая, проанализировав данные 17 исследований, опубликованных ранее. В них приняли участие в общей сложности 108000 больных гипертонией и 220000 здоровых людей, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Читайте такжеРегулярное употребление груш снижает давлениеУченые сосредоточились на двух соединениях - диоксиде серы, попадающем в воздух после сжигания органического топлива, и оксиде азота, содержащемся, например, в выхлопных газах автомобилей. Также исследователи изучали твердые частицы. Наиболее распространенными и опасными загрязнителями являются мелкие твердые частицы размером менее 2,5 микрометра. Размер крупных твердых частиц - менее 10 микрометров.

Читайте такжеИзмерять давление нельзя только на одной руке, говорят медикиСпециалисты обнаружили: кратковременное воздействие диоксида серы, крупных и мелких твердых частиц оказалось тесно связано с повышенным кровяным давлением. Также с гипертонией коррелировало долговременное воздействие оксида азота и крупных твердых частиц. Исследователи напоминают: гипертония является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.