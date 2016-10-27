Новорожденные девочки справляются со стрессом лучше, чем мальчики - ученые

Судя по всему, мужчины и женщины с самого рождения по-разному переносят стресс. Кроме того, по данным ученых из Университета Гранады и Больницы Сан Сесилио, роды обычно протекают легче, когда на свет появляются девочки. В исследовании приняли участие 56 здоровых беременных женщин, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Читайте такжеКитайские ученые выяснили, что у тучных мужчин чаще рождаются мальчики27 участниц родили мальчиков, а остальные - девочек. Специалисты собрали образцы крови, в том числе пуповинной. Ученые оценили уровни окислительного стресса и воспаления. Окислительный стресс связан с рядом заболеваний, таких как депрессия и болезнь Альцгеймера. Исследование показало: у девочек после рождения уровень окислительного стресса оказался ниже по сравнению с мальчиками. К тому же, антиоксидантная защита у них была активнее.

Читайте такжеУ девочек симптомы аутизма более размыты и "замаскированы" - ученыеУ матерей девочек при родах также лучше работала антиоксидантная защита и меньше повреждались важные биомолекулы. И уровень воспаления во время родов в случае рождения девочек был ниже. По мнению исследователей, дело в том, что у девочек с рождения лучше развиты ферментативные системы. Они защищают клетки от повреждений и положительно влияют на клеточный метаболизм.