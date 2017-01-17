Анализ слезы расскажет о содержании витаминов в организме - исследование

Нехватка определенных питательных веществ может серьезно подкосить здоровье и взрослого, и ребенка. Обычно для проверки на наличие разных дефицитов забирается кровь. Но Мичиганский технологический университет считает, что для подобного анализа достаточно взять слезы. Как отмечает Мeddaily.ru со ссылкой на Lab Manager, этот подход позволит безболезненно исследовать детей.

Читайте такжеВитамин С разрушает раковые клетки - исследование Как показали исследования, витамины, которые выявляют в слезах, напрямую соотносятся с уровнем витаминов в крови. Сейчас специалисты работают над портативным устройством, способным анализировать слезы на предмет оценки питательности рациона и общего уровня питательных веществ в организме.

Читайте такжеДефицит витамина Е может привести к неврологическим отклонениямДля анализа ученые взяли несколько микролитров слез. Они фокусировались на оценке уровня витаминов А, В, Е, использовав жидкостную хроматографию и масс-спектрометрию. Слезы забирали у 15 четырехмесячных детей и их родителей. В целом водорастворимые витамины оказались в большей концентрации у детей, а жирорастворимые - в большей концентрации у родителей. Данная связь между родителями и детьми точно работала в отношении уровня витаминов Е и В. Исключение – дети, которых кормили детскими смесями.