Чем опасен избыточный прием витаминов

Новое исследование Центра рака Университета Колорадо (University of Colorado’s Cancer Center) показало, что люди, принимающие больше добавок, чем необходимо, обычно имеют более высокий риск развития рака, пишет medportal.ru.

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Результаты опровергли ожидания автора опытов Тима Байерса (Tim Byers): в его предыдущих экспериментах на животных показывалось положительное влияние витаминных добавок, они снижали риски развития рака. В исследовании на людях витамины либо не превышали эффекта плацебо, либо давали обратный результат.

В качестве примера приводятся бета-каротин, или витамин А (при превышении рекомендуемой дозы риск развития рака легких повышается больше, чем на 20%, кроме того, могут появиться сердечно-сосудистые заболевания) и фолиевая кислота, или витамин В9 (увеличивается количество полипов в кишечнике, что иногда приводит к злокачественным образованиям).