Витамин А способен противостоять раку толстой кишки - исследование

Давно известно, что ретиноевая кислота (форма витамина А) снижает уровень воспаления в кишечнике. А рак толстой кишки тесно связан с воспалением. Так, воспалительные заболевания кишечника, такие как неспецифический язвенный колит, увеличивают риск данного вида рака, передает meddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Сотрудники Стэнфордского университета провели исследование на мышах с раком толстой кишки. Они заметили, что уровни ретиноевой кислоты в кишечнике грызунов были снижены. Повышение уровня ретиноевой кислоты замедляло прогрессирование заболевания. Кроме того, исследования показали: у больных раком толстой кишки с высокими уровнями в организме белка, расщепляющего ретиноевую кислоту, исход заболевания чаще бывает неблагоприятным.

Читайте такжеЧем опасна передозировка витамином А Ученые надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения и профилактике рака толстой кишки. Кстати, по данным исследователей из Университета Южной Калифорнии, две чашки кофе в день защищают от рака кишечника. Вероятно, кофеин и полифенолы, содержащиеся в напитке, выступая в роли антиоксидантов, препятствуют росту опухолевых клеток.