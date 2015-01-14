Голова болит от нехватки витамина D

Головная боль связана с дефицитом витамина D в крови. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного норвежскими учеными, пишет pinu.com.ua.

В рамках проекта Norwegian Tromsø Study ученые из Университетской больницы Северной Норвегии изучили данные о 11 614 участниках, которые проходили обследование в 2007-2008 гг. Анализ показал, что частота приступов головной боли на 20% выше у людей с низким уровнем 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови. Однако речь идет только о головной боли, связанной с мигренью.

Исследование показало, что витамин D потенциально участвует в процессах формирования головной боли. В то же время, уровень этого витамина значительно зависит от пищевых привычек и стиля жизни человека.