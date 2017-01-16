Тенофир алафенамид будет использоваться для терапии гепатита В

Лекарственное средство компании Gilead выйдет на рынок под торговым наименованием Вемлиди (Vemlidy), пишет PharmaTimes.

Читайте такжеFDA предупредила об опасном побочном эффекте новых препаратов против гепатита СКонтрольные ведомства разрешили применение нового ЛС среди пациентов старше 12 лет с массой тела минимум 35 кг. Тенофовир алафенамид уже получил маркетинговое разрешение в США (ноябрь 2016 года) и в Японии (декабрь 2016 года). Ранее тенофовир алафенамид был зарегистрирован в составе комбинированного лекарственного средства против ВИЧ-инфекции.

Эффективность и безопасность тенофовира алафенамида в терапии вирусного гепатита В была показана в клинических исследованиях среди пациентов, проходивших и не проходивших ранее лечение. В обоих КИ были успешно достигнуты первичные конечные точки исследования, состоявшие в снижении уровня ДНК вируса гепатита В до <29 МЕ/мл.

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Тенофовир алафенамид является пролекарством тенофовира. Механизм действия тенофовира алафенамида аналогичен тенофовиру, однако сопоставимая противовирусная активность тенофовира алафенамида наблюдается при введении в 10 раз меньших доз. Также было показано, что тенофовир алафенамиб оказывает меньшее негативное влияние на минеральную плотность костной ткани, чем тенофовир.