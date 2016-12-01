ВОЗ опубликовала новые рекомендации по самостоятельному тестированию на ВИЧ-инфекцию
Самостоятельное тестирование на ВИЧ позволяет узнать свой статус в домашних условиях, используя для этого свою слюну или кровь, взятую из пальца.
Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила новые рекомендации по самостоятельному тестированию на ВИЧ, сообщает Центр новостей ООН. Эта инициатива направлена на улучшение доступа населения к услугам по диагностике вируса иммунодефицита и, соответственно, к антиретровирусной терапии.
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На сегодняшний день доступ к антиретровирусной терапии имеют 18 миллионов ВИЧ-инфицированных. Примерно столько же людей лишены возможности лечиться, причем большинство из них не знают, что заражены. По данным ВОЗ, о своем статусе не подозревают примерно 40 процентов всех ВИЧ-инфицированных, а это более 14 миллионов человек.
«Миллионы людей с ВИЧ все еще не получают жизненно необходимого лечения, которое также может предотвратить передачу ВИЧ другим людям», - заявила Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чань.
Самостоятельное тестирование на ВИЧ позволяет узнать свой статус в домашних условиях, используя для этого свою слюну или кровь, взятую из пальца. Результат будет готов примерно через 20 минут. Людям, получившим позитивный результат, рекомендуется обратиться в медицинское учреждение для проведения подтверждающего теста.
Читайте такжеУкраина оказалась среди лидеров в Европе по количеству случаев новых заражений ВИЧСамостоятельное тестирование на ВИЧ позволяет узнать свой статус в домашних условиях, используя для этого свою слюну или кровь, взятую из пальца. Результат будет готов примерно через 20 минут.
Эксперты уверены, что возможность провести анализ на ВИЧ в домашних условиях является важным средством диагностики на ранних стадиях, то есть до развития болезни.
За период с 2005 по 2015 гг. доля людей с ВИЧ, знающих о своем статусе, в глобальных масштабах возросла с 12 процентов до 60 процентов. Это привело к тому, что более 80 процентов всех людей с выявленным ВИЧ получают антиретровирусную терапию.
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В настоящее время только в 23 странах есть национальные программы, поддерживающие самотестирование на ВИЧ. В ВОЗ заявили, что готовы поддержать бесплатное распределение наборов для самостоятельной диагностики ВИЧ или другие подходы государств, например, позволяющие приобретать такие наборы по доступной цене.