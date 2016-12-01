ВОЗ опубликовала новые рекомендации по самостоятельному тестированию на ВИЧ-инфекцию

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила новые рекомендации по самостоятельному тестированию на ВИЧ, сообщает Центр новостей ООН. Эта инициатива направлена на улучшение доступа населения к услугам по диагностике вируса иммунодефицита и, соответственно, к антиретровирусной терапии.

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На сегодняшний день доступ к антиретровирусной терапии имеют 18 миллионов ВИЧ-инфицированных. Примерно столько же людей лишены возможности лечиться, причем большинство из них не знают, что заражены. По данным ВОЗ, о своем статусе не подозревают примерно 40 процентов всех ВИЧ-инфицированных, а это более 14 миллионов человек.

«Миллионы людей с ВИЧ все еще не получают жизненно необходимого лечения, которое также может предотвратить передачу ВИЧ другим людям», - заявила Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чань.

Самостоятельное тестирование на ВИЧ позволяет узнать свой статус в домашних условиях, используя для этого свою слюну или кровь, взятую из пальца. Результат будет готов примерно через 20 минут. Людям, получившим позитивный результат, рекомендуется обратиться в медицинское учреждение для проведения подтверждающего теста.

Читайте такжеУкраина оказалась среди лидеров в Европе по количеству случаев новых заражений ВИЧСамостоятельное тестирование на ВИЧ позволяет узнать свой статус в домашних условиях, используя для этого свою слюну или кровь, взятую из пальца. Результат будет готов примерно через 20 минут.

Эксперты уверены, что возможность провести анализ на ВИЧ в домашних условиях является важным средством диагностики на ранних стадиях, то есть до развития болезни.

За период с 2005 по 2015 гг. доля людей с ВИЧ, знающих о своем статусе, в глобальных масштабах возросла с 12 процентов до 60 процентов. Это привело к тому, что более 80 процентов всех людей с выявленным ВИЧ получают антиретровирусную терапию.

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В настоящее время только в 23 странах есть национальные программы, поддерживающие самотестирование на ВИЧ. В ВОЗ заявили, что готовы поддержать бесплатное распределение наборов для самостоятельной диагностики ВИЧ или другие подходы государств, например, позволяющие приобретать такие наборы по доступной цене.