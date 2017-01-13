Татуировки токсичны для организма человека - исследование

Сотрудники Копенгагенского университета и Университета Бредфорда считают, что татуировки вредны. Опасения вызывают краски, используемые для нанесения татуировок. Эти краски канцерогенны и способны провоцировать не только рак, но и другие заболевания, сообщает Мeddaily.ru. В красках содержатся ртуть (красные оттенки) и кобальт (синий, зеленый). Анализ 21 популярного вида красок выявил токсичные вещества в 13 из них.

Читайте такжеСпециалисты изобрели лазер нового поколения, который убирает татуировки без шрамовКстати, на фоне распространенности татуировок медики констатируют рост числа пациентов с кожными инфекциями. К слову сказать, ранее вопросы к краскам для татуировок возникали и у Европейского химического агентства. В любом случае, все эксперты говорят об особом вреде красных красок. Специалисты подчеркивают: использование красок не подвергается достаточному контролю со стороны официальных структур (лицензированию используемые для татуировок краски не подлежат). Отдельный вопрос - правила и обязательства мастеров тату.

Читайте такжеРтуть в морепродуктах провоцирует развитие аутоимунных заболеванийТак, на сегодняшний день официально в мире татуировщики не обязаны носить перчатки, несмотря на частый контакт с кровью клиента. Удивительно, но нет официального запрета на использование одной иглы на нескольких клиентах. А это прямой риск передачи ВИЧ и прочих инфекций. Позитивно к проведенному исследованию отнеслись не только врачи, но и сами мастера татуировки. Они выступают за усиление контроля в этой сфере.