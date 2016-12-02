В мире каждые две минуты один подросток, как правило, девушка, заражается ВИЧ-инфекцией - ЮНИСЕФ

Об этом заявляют в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

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Новый доклад ЮНИСЕФ приурочен к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Эксперты ЮНИСЕФ уверены, что заражения подростков СПИДом можно избежать путем активизации мер профилактики и обеспечения доступа нуждающихся к антиретровирусной терапии.

На сегодняшний день СПИД является одной из основных причин смерти подростков. В 2015 году было зарегистрировано 250 тысяч новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди этой категории населения. В этом же году от этого заболевания скончалась 41 тысяча детей и подростков в возрасте от 10 до 19 лет. Если не принять всех необходимых мер, то к 2030 году число несоверешеннолетних, заразившихся ВИЧ вырастет на 60 процентов.

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«Нам удалось достичь огромных успехов в борьбе с ВИЧ, однако, борьба еще далеко не завершена, особенно для детей и подростков», - заявил глава ЮНИСЕФ Энтони Лейк.

Он призвал сделать все возможное для того, чтобы каждый ВИЧ-инфицированный ребенок стоял на учете и проходил курс лечения.

Читайте такжеВ Украине более 123 тысячи подростков находятся в группе риска относительно заражения ВИЧ-инфекцией «Каждые две минуты один подросток, как правило, девушка, заражается ВИЧ. Если мы хотим покончить с вирусом иммунодефицита, то нам необходимо уделить самое пристальное внимание этому вопросу и удвоить усилия, направленные на оказание помощи каждому ребенку и каждому подростку», - добавил Энтони Лейк.