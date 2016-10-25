Свинец вызывает в мире 600 тысяч новых случаев умственной отсталости у детей - ВОЗ

Её цель – добиться прекращения использования красок, содержащих свинец, которые до сих пор применяются во многих странах, сообщает Центр новостей ООН.

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Свинец – это отравляющее вещество, накопление которого влияет на целый ряд систем организма. Оно особенно вредно для детей младшего возраста. При том, что предотвратить отравление свинцом можно, ежегодно его воздействие вызывает 600 тысяч новых случаев умственной отсталости у детей.

Краски с высоким содержанием свинца до сих пор широкодоступны и используются в декоративных целях во многих странах, несмотря на наличие хороших заменителей, не содержащих свинца.

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По оценкам, воздействие свинца вызывает 143 тысячи смертей в год, причем самое тяжелое бремя отмечается в развивающихся регионах.

В 2011 году был учрежден Глобальный альянс по отказу от применения свинца в красках. В его задачу входит добиться запрета на использование красок, содержащих свинец.

«Проведенный Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и ВОЗ (которые совместно координируют работу Глобального альянса) опрос показал, что на 30 июня 2016 года лишь 62 правительства подтвердили, что в их странах действуют юридически обязывающие нормы по контролю использования краски, содержащей свинец», - говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения. В Украине такого законодательства нет, подчеркивают эксперты.