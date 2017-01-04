В бижутерии для детей обнаружили тяжелые металлы - исследование

Сегодня, 4 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало предупреждение о высоком содержании тяжелых металлов в бижутерии для детей, продающейся в крупных торговых сетях. Минздрав потребовал убрать из продажи опасные украшения, а родителям рекомендуется немедленно выбросить предметы, представляющие опасность для здоровья детей, сообщает Newsru.co.il.

Читайте такжеВоздействие свинца в первые годы жизни может производить неожиданный эффектВ сообщении говорится, что были проверены 22 образца детской бижутерии, продающейся в торговых сетях "Хонигман", Sweet Girl Shop, "Кастро-Йеладим", TOPTEN. В 50% проверенных украшений было выявлено повышенное содержание свинца, в 33% - повышенное содержание кадмия.

В сообщении минздрава отмечается, что в Израиле не установлены стандарты для детской бижутерии. При проверке специалисты ориентировались на стандарты, установленные в США и Европе, считая, что предметы с высоким содержанием тяжелых металлов представляют серьезную опасность для здоровья населения. И особенно для маленьких детей, которые пробуют многие предметы на вкус.

Читайте такжеРтуть в морепродуктах провоцирует развитие аутоимунных заболеванийСпециалисты минздрава говорят, что у родителей нет повода для беспокойства в том случае, если ребенок достаточно взрослый и не брал в рот украшения. В случае, если ребенок "пробовал" на вкус детскую бижутерию, рекомендуется обратиться к детскому врачу и проконсультироваться с ним о необходимости анализа крови.