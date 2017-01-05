Зеленый салат в розничной сети содержит нитраты и пестициды - исследование

Зеленый листовой или кочанный салат из супермаркета - один из наиболее популярных видов зимних овощей. К сожалению, потребители не знают об опасности, которую несет этот продукт в связи с технологией выращивания. Современные методы товарного сельского хозяйства не обеспечивают качества и пользы листового салата для здоровья. Это показали результаты испытаний экспертов немецкого журнала Öko-Test в Германии, сообщает Мedikforum.ru.

Читайте такжеУпотребление салата из пластиковых упаковок чревато заражением сальмонеллами - исследованиеРастение салата выносит из почвы и поставляет нам к столу не только полезные минеральные вещества и витамины. Если в почву добавляли удобрения, если растение обрабатывали пестицидами, то эти вещества в 100% случаев попадут и в желудок потребителя.

Эксперты Öko-Test взяли 33 пробы зеленого салата в розничных магазинах Германии, продукт был в основном немецкого и частично итальянского происхождения. Только 4 пробы из магазинов экологически чистых товаров получили оценку “хорошо” и одна проба “отлично”. Все пробы из обычных супермаркетов получили среднюю оценку “удовлетворительно”.

Читайте такжеВ Украину не пустили более 4 тонн зараженного польского салата "Айсберг"Почти все пробы обычного зеленого салата содержали особенно опасные пестициды, которые, правда, были в допустимых концентрациях. Эти средства защиты растений известны своим канцерогенным (ипродион) или гормональным (лямбда-цигалотрин) действием. Кроме того, в пробах салата были повышенные концентрации нитратов, и иногда присутствовали соединения хлора.