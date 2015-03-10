Обнаружена ранее неизвестная причина мужского бесплодия

Умеренные физические нагрузки полезны для сосудов и сердца, но когда тяжелый физический труд становится профессией, то он превращается в «разрушителя здоровья». Необходимость надрываться на работе может сказаться на способности мужчин иметь детей.

Американские исследователи из национальных институтов здоровья (National Institutes of Health) предупреждают мужчин, работа которых связана с неквалифицированным тяжелым ручным трудом, о том, что подобный метод зарабатывания средств к существованию может сказаться на их фертильности, пишет health-ua.org.

Ученые анализировали данные о состоянии здоровья 456 жителей США, средний возраст 32 года.

Все участники исследования были женаты или состояли в гражданских отношениях и собирались зачать ребенка.

Изучение их спермограмм показало, что среди испытуемых, которые работали в офисах за персональными компьютерами, плохие показатели спермы наблюдались у 6%.

Вместе с тем среди лиц, занятых тяжелым физическим трудом, ухудшение качества спермы было обнаружено у 13% участников.

На качество спермы также отрицательно влияло наличие повышенного артериального давления.

Среди тех участников исследования, которые страдали артериальной гипертензией, ухудшение качества спермы наблюдалось у 21% , что было на 4% выше по сравнению с испытуемыми, гипертонией не страдавшими.

Стоит отметить также, что на количество жизнеспособных сперматозоидов в эякуляте и на их подвижность крайне отрицательно влиял регулярный прием лекарств для лечения хронических заболеваний.

Также было установлено, что качество спермы нередко ухудшалось с возрастом, при большом стаже курения, а также при недоедании и работе, связанной с воздействием токсических веществ (лакокрасочная промышленность, производство пестицидов и тому подобное).