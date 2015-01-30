Салаты без жиров лишают человека витаминов

Хотя ругать жирные, маслянистые заправки к салату – это сегодня здоровый тренд, ученые из Университета штата Айова придерживаются совершенно иного мнения, пишет toneto.net.

Эксперты считают, что люди, которые едят салаты, приправленные обезжиренными соусами, рискуют не получить полезных веществ из своего блюда.

В ходе исследования ученые брали образцы крови из вен участников до и после того, как они ели овощи.

Это давало специалистам возможность получить точные данные того, в каком объеме поглощаются организмом питательные вещества.

Медики предлагали добровольцам зеленый салат с помидорами в сопровождении различных типов салатных заправок.

Анализ образцов крови натолкнул исследователей на мысль о том, что люди, которые предпочитают обезжиренные или маложирные заправки, рискуют не получать в нужном количестве полезные каротиноиды из овощей, как это происходило во время экспериментов.

Когда же добровольцы ели салаты с заправками на масле, они получали эти питательные вещества.

Каротиноиды синтезируются в красных, желтых и оранжевых фруктах и овощах. С их деятельностью связан процесс усвоения витамина А организмом, а также антиоксидантная активность, которая помогает в защите клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Регулярное потребление фруктов и овощей с каротиноидами приводит к снижению риска развития рака.