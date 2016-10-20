Ученые назвали продукты, которые могут вызывать мигрени

Многие пациенты отметили, что употребление определенных продуктов, может вызывать у них головные боли / Фото: Mario Ruiz / Timepix / Rex Features

Группа американских ученых из Университета Калифорнии (University of California) пришла к выводу, что провоцировать развитие мигреней могут бактерии, обитающие в ротовой полости и кишечнике, пишет Live Science. В ходе исследования ученые проанализировали 172 образца, взятых из ротовой полости, и почти две тысячи фекальных образцов.

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Все участники предоставили информацию о том, как часто они страдают мигренями.Антонио Гонсалез (Antonio Gonzalez) и его коллеги выяснили, что у тех, кто страдал мигренями, в ротовой полости бактерии, способные метаболизировать нитраты, присутствовали в гораздо большем количестве, чем у тех, кто не испытывал регулярных головных болей.

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Многие пациенты, испытывающие мигрени, замечают, что определенные продукты, например, шоколад, вино, колбаса, сосиски и зеленые салаты, может вызывать головные боли. Все эти продукты содержат довольно большое количество нитратов. Ученые предположили, что мигрени могут быть вызваны накоплением оксида азота, который образуется при метаболизме нитратов бактериями, обитающими в ротовой полости.

Ученые, однако, подчеркивают, что они лишь обнаружили взаимосвязь между присутствием бактерий и развитием мигреней, но не готовы утверждать, что именно бактерии виноваты в возникновении головных болей. В дальнейшем авторы планируют провести эксперимент, в ходе которого пациенты, страдающие мигренями, будут разделены на несколько групп в зависимости от того, какой именно тип мигреней для них характерен. Ученые изучат, какие именно ферменты, метаболизирующие нитраты, продуцируют бактерии ротовой полости, измерят концентрацию оксида азота и выяснят, как эти факторы влияют на возникновение головных болей.