Работа сварщика повышает риск паркинсонизма - исследование

Предыдущие исследования показали, что у сварщиков повышен риск паркинсонизма - двигательных нарушений, характерных для болезни Паркинсона, таких как мышечная ригидность и медлительность. Ученые связывают это с воздействием высоких концентраций марганца, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Читайте такжеБолезнь Паркинсона можно определить по походке - ученыеСотрудники Вашингтонского университета проанализировали данные 886 работников двух судостроительных заводов и сварочного цеха по производству тяжелой техники. Почти за 400 участниками следили в течение максимум 10 лет. Добровольцы отвечали на вопросы о своей работе. Ответы участников помогли ученым оценить уровень воздействия марганца.

Читайте такжеУченые проверили полотна великих художников на признаки болезней мозга у их авторовСпециалисты выявили симптомы, напоминавшие проявления болезни Паркинсона, у 135 (15%) человек. Эти участники двигали руками медленнее других добровольцев. Кроме того, у них отмечалась ригидность мышц рук и ног. Также у этих людей были речевые и мимические нарушения. Исследователи установили: паркинсонизм мог развиться даже в том случае, если уровень воздействия марганца в процессе работы не превышал норму. Но, возможно, к возникновению симптомов имеют отношение и другие металлы.