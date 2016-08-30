Ученые разработали тест, позволяющий диагностировать болезнь Паркинсона до появления первых симптомов

Ученые из Университета Эдинбурга (University of Edinburgh) не только разработали диагностическую систему, но уже и испытали ее на небольшой группе пациентов, пишет Мedicalxpress. В ходе диагностики определяется присутствие в клетках головного мозга альфа-синуклеина, белка, входящего в состав телец Леви. Образование скоплений альфа-синуклеина является одним из признаков болезни Паркинсона и некоторых форм деменции.

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Некоторое количество альфа-синуклеина присутствует и в головном мозге здоровых людей, именно поэтому большинство тестов, основанных на определении количества этого белка в клетках мозга не позволяли точно поставить диагноз. Новый же тест оказался гораздо более совершенным – с его помощью не только выявляют присутствие белка, но и исследуют вязкость альфа-синуклеина, которая оказалась разной у здоровых людей и тех, кто входил в группу риска.

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Авторы проверили эффективность теста на 35 образцах, 15 из которых принадлежали здоровым людям. С помощью новой системы они смогли верно диагностировать болезнь Паркинсона в 19 случаях из 20 и исключить заболевание у всех тех, кто был здоров. Тест также годится для диагностики деменции, связанной с тельцами Леви, а вот для выявления болезни Альцгеймера он не подходит.

Элисон Грин (Alison Green) пояснила, что подобную методику ученые уже применили для разработки теста, предназначенного для диагностики болезни Крейцфельдта-Якоба, серьезного и неизлечимого в настоящий момент нейродегенеративного заболевания.