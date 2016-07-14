Черепно-мозговые травмы повышают риск болезни Паркинсона

Ученые из Университета Вашингтона проанализировали данные больше 7000 пожилых людей (средний возраст - 80 лет). 865 добровольцев в течение жизни получали черепно-мозговую травму (ЧМТ) и теряли сознание. Из них 142 находились без сознания больше часа. Также исследователи выяснили, что из 7000 участников 1500 страдали от слабоумия, а 117 - от болезни Паркинсона.

Читайте такжеВ кишечнике нашли бактерии, манипулирующие психикой человекаИсследование показало: ЧМТ с потерей сознания больше чем на час существенно увеличивала риск болезни Паркинсона. Кроме того, такая травма повышала вероятность микроинсульта. Связи между ЧМТ с потерей сознания и деменцией специалисты не обнаружили, пишет meddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Читайте такжеКофе ускоряет процесс принятия решенийУченые пока не могут объяснить, почему черепно-мозговые травмы связаны с болезнью Паркинсона. Возможно, к этому заболеванию приводит сама травма. Или же мозгу людей, перенесших ЧМТ, сложнее противостоять причинам болезни Паркинсона.